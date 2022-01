El anime de Demon Slayer está a todo lo que da en estos momentos. Con el conflicto entre las lunas superiores seis, Tengen y nuestros protagonistas acercándose a su clímax, no es sorpresa que los fans demuestren su pasión por la adaptación de Ufotable. Es así que un artista en particular junto a su pasión por la obra Koyoharu Gotouge, con la de The Witcher 3.

Recientemente, el artista conocido como Ameen_artworks, compartió una serie de ilustraciones en donde nos muestra cómo se verían los personajes de Demon Slayer si fueran habitantes del mundo de The Witcher 3. Aquí podemos ver un trabajo que se asemeja a lo visto en los juegos de CD Projekt Red.

Como pudieron ver, Ameen_artworks ha hecho un fenomenal trabajo con Rengoku, Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu. Considerando la popularidad que tiene el arco actual del anime, no sería sorpresa ver en un futuro a Tengen unirse a esta colección de ilustraciones.

El anime de Demon Slayer sigue impresionándome con su animación. Ufotable ha hecho un fenomenal trabajo. Si bien el último episodio no fue tan popular como el capítulo 19 de la primera temporada, esto no significa que el trabajo que se nos presentó fuera malo, todo lo contrario, es magnífico.

Vía: Ameen_artworks