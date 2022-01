Zoro es inmortalizado con una estatua en Japón

Nadie puede negar la popularidad de One Piece a nivel mundial. Sin embargo, es en Japón en donde constantemente vemos celebraciones que cualquier fan de esta obra puede apreciar. En el país del Sol Naciente no solo se encuentra un parque temático, sino que múltiples estatuas de la tripulación del sombrero de paja adornan las calles de un pueblo en particular. De esta forma, se ha revelado que Zoro ya cuenta con su propia escultura en Kumamoto.

En 2016, un terremoto devastó la prefectura de Kumamoto, pueblo de donde proviene Eiichirō Oda, autor de One Piece. De esta forma, el mangaka, en conjunto con Shueisha, se dio a la tarea de revitalizar el turismo en esta zona, al crear diversas estatuas de Luffy, Nami y el resto de la tripulación de sombrero de paja. Es así que hace unos días se reveló que la escultura de bronce de Zoro, por fin se ha unido a sus compañeros.

La estatua de Zoro se encuentra en el parque Central de Ozu, y puede ser visitada por cualquier persona. Para celebrar este evento, se llevó a cabo una presentación especial en donde niños del área local bailaron con disfraces de One Piece, hubo un concierto con música del anime, y se practicó Kendo. Hacia el final, un espadachín profesional de Iaido demostró cómo cortar un poste de tatami.

Como pudieron ver, la estatua de Zoro toma como inspiración el diseño que vimos después del salto temporal en la historia. Se espera que la escultura de Jinbe sea la décima y última figura de este estilo que veamos en Kumamoto. En temas relacionados, Oda habla sobre el final del arco de Wano. De igual forma, estos son los actores de la versión live action de One Piece.

Los fans de One Piece siempre son los más consentidos de Japón. Aunque algunas series puedan tener una base más vocal, la obra de Oda cuenta con la mayor atención, atracciones, colaboraciones y estatuas.

Vía: Siliconera