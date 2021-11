Se revela al elenco para el live-action de One Piece

Netflix parece tener una obsesión con las adaptaciones live-action de anime, pues además de Cowboy Bebop, la plataforma de streaming también está trabajando en una serie de One Piece. Hasta la fecha, los detalles sobre el proyecto seguían siendo escasos, pero finalmente tenemos nueva información al respecto y específicamente, a todos los actores que participarán en el proyecto.

Vía Twitter, la cuenta oficial de la serie reveló a todos los actores que estarán involucrados con el proyecto y sin más preámbulos, acá te los compartimos:

If he’s going to become the Pirate King, he’ll need a crew. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/lzSQ9YpWtg

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021