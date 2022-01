2022 se posiciona para ser un gran año para las consolas de videojuegos. Cada una de las tres grandes compañías seguirá apostando por los planes que le han funcionado en el pasado, como Game Pass y exclusivas de primer nivel. Sin embargo, un grupo de analistas ha señalado que, al final del año, el PS5 lograra superar sustancialmente las ventas del Xbox Series X|S.

Debido a que estas dos consolas llegarán al mercado al mismo tiempo, las comparaciones son muy comunes. De esta forma, Ampere Analysis, firma de analistas, ha señalado que el Xbox Series X|S lograra vender nueve millones de unidades a lo largo de 2022. Sin embargo, se ha mencionado que el PlayStation 5 doblará esta cantidad, ya que se están hablando de 18 millones de consolas.

