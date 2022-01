El pasado mes de diciembre se estrenó la segunda temporada de The Witcher en Netflix. Sin embargo, desde octubre de 2021 se sabía que una tercera temporada ya estaba en desarrollo. Es así que recientemente se compartieron un par de imágenes que nos dan la primera mirada a la producción de las nuevas aventuras de Geralt y compañía.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Steve Gaub, escritor de The Witcher, compartió un par de imágenes de la producción de la tercera temporada ya en marcha. No esperen alguna imagen de Henry Cavill como Geralt o algo por el estilo, sino un detrás de cámaras al proceso que involucra crear esta serie de Netflix.

Justo cuando la tercera temporada de la serie fue confirmada, se había revelado que este guion ya estaba por ser terminada, así que no debería ser una sorpresa que a solo un mes del estreno de la segunda temporada, ya esté en marcha esta producción.

Si todo sale, y no hay más problemas con el COVID-19, quizás este mismo año veamos la tercera temporada de The Witcher. Solo nos queda esperar y ver cuáles son los planes de Netflix para esta serie. En temas relacionados, aquí saber qué nos pareció la segunda temporada de The Witcher. De igual forma, así se verían los personajes de Demon Slayer en este mundo.

Vía: Steve Gaub