Tom Holland se arrepiente de una cosa sobre Spider-Man

Spider-Man: No Way Home finalmente cumplió con nuestra fantasía relacionada al Spider-Verse live-action. La aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield definitivamente ayudó a que la película se convirtiera en una de las más queridas del arácnido, sin embargo, Tom Holland se arrepiente de algo en particular previo a comenzar su carrera como el héroe.

Como parte de una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Holland reveló que le hubiese gustado hablarle a Garfield cuando se enteró de que él iba a reemplazarlo como el nuevo Spider-Man en la pantalla grande. En las propias palabras de Holland:

“Algo que puedo recordar ahora con un poco de claridad y arrepentimiento es que nunca llamé a Andrew Garfield cuando asumí el cargo de Spider-Man”, “Si alguien me hubiera dicho después de mi segunda película que había terminado y que otro niño se haría cargo, me habría roto el corazón.”

Y es que en la vida real, Holland, Maguire, y Garfield son muy buenos amigos, e incluso tiene su propio grupo de WhatsApp. Garfield anteriormente ha demostrado estar muy contento con la forma en que Marvel y Sony han manejado al personaje últimamente. De hecho, afirma que No Way Home le permitió “redimir” a su versión del personaje.

Nota del editor: Será difícil que alguna otra película del MCU logre superar lo sucedido en No Way Home, aunque recientes rumores sugieren que Dr. Strange in The Multiverse of Madness incluso podría incorporar a personajes de las franquicias de FOX, así como distintas variantes de algunos de los héroes más conocidos de este universo cinematográfico.

Via: THR