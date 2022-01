Spider-Man: No Way Home significó el regreso de Andrew Garfield al papel del arácnido, algo que fue esperado por los fans por años. Una de las escenas más emotivas de esta cinta fue cuando esta versión de Spider-Man logró salvar a MJ, quien estaba a punto de caer, redimiendo a su personaje. De esta forma, el actor por fin tuvo la oportunidad de hablar de este momento.

En una entrevista con Variety, Garfield reveló que después de The Amazing Spider-Man 2, pensó que nunca más volvería a tomar este papel. Afortunadamente, una llamada de los productores de Marvel y Sony cumplió su sueño una vez más. De esta forma, durante su plática, el actor habló sobre la redención de su personaje. Esto fue lo que comentó:

“Estoy muy agradecido. Estoy realmente, realmente agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que estaba interpretando. Amo a ese personaje y estoy agradecido de haber podido trabajar con estos actores increíbles, este director increíble y Marvel en conjunto con Sony. Fue alegre y una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter, donde lo dejamos. Debo dar un paso atrás y curarlo un poco”.

Es así que, el actor ha dejado en claro que su regreso como Spider-Man no solo fue algo hecho para los fans, sino que el mismo Garfield utilizó este trabajo para darle un cierre digno a un papel que había terminado de una forma bastante controversial en su momento.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que las dos películas de The Amazing Spider-Man son bastante malas, el consenso general es que la actuación de Andrew Garfield es lo único que vale la pena de estas cintas. No Way Home se encargó de darle un cierre digno a este personaje dentro de lo posible, y los fans estamos contentos.

