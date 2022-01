Considerando que Spider-Man: No Way Home se sigue proyectando en los cines de todo el mundo, los detrás de cámaras de esta cinta son bastante raros. Afortunadamente, recientemente se compartió un video que nos da una nueva mirada a una de las escenas más icónicas de la cinta.

Recientemente, Ashley Morgan, quien fue la asistente de John Watts en Spider-Man: No Way Home, publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde se puede ver el set de grabación que vimos durante la primera aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire en esta cinta.

A new behind-the-scenes #SpiderManNoWayHome video shows the setup for Andrew Garfield's introduction! (via dopeashmf on Instagram) Full details: https://t.co/mQVyoGoAms pic.twitter.com/5GYCJWElXd — MCU – The Direct (@MCU_Direct) January 6, 2022

Si bien en el video no vemos a los actores encargados de sus respectivas versiones de Spider-Man, el set de grabaciones claramente es la casa de Ned. Actualmente, ya está la pre-venta del Blu-Ray de Spider-Man: No Way Home, el cual seguramente incluirá detrás de cámaras, bloopers y escenas eliminadas que serán del agrado de todos los fans.

En temas relacionados, Andrew Garfield asegura que esta cinta redimió a su personaje. De igual forma, Tom Holland habla sobre quién sería su reemplazo en el MCU.

Vía: The Direct