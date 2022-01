Jugadores exigen más contenido para Red Dead Online

Ha pasado medio año desde que los jugadores de Red Dead Online disfrutaron de una actualización sustancial para este título. Ante la falta de atención por parte de Rockstar, los jugadores han comenzado una campaña con el solo objetivo de hacer notar este problema, y así lograr que los desarrolladores les entreguen más contenido.

Desde hace unos días, los usuarios de Red Dead Online, el componente en línea de Red Dead Redemption 2, comenzaron una campaña conocida como #SaveRedDeadOnline en sitios como Twitter. Los jugadores buscan que Rockstar le siga ofreciendo contenido al juego.

Rockstar give my homies playing red dead some new content please worth their time. #SaveRedDeadOnline

Two years of this nonsense from Rockstar now. They simply don’t care anymore, the care and love for Red Dead 2 is long gone. It’s all down to GTAV now, what a disappointing turnout. #SaveRedDeadOnline

— Ben T. (@videotech_) January 6, 2022