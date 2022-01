Primer tráiler oficial para el reboot de El Príncipe del Rap

Casi a finales del año pasado tuvimos un teaser en video para el reboot de El Príncipe del Rap, mismo que estará llegando este 2022 al servicio de streaming, Peacock bajo el nombre de ‘Bel-Air’. Pues ahora ya tenemos su primer tráiler oficial, el cual nos da un mucho mejor vistazo a este futuro proyecto, y por acá lo puedes ver tú mismo.

Esta nueva serie contará con Jabari Banks como Will, remplazando así a Will Smith quien lo interpretó en la serie original de los años 90. Sin embargo, Smith seguirá involucrado en este proyecto como productor ejecutivo, por lo que su influencia ciertamente se sentirá en el show.

A diferencia de la serie original, este reboot tendrá un mayor enfoque en el drama, o por lo menos así lo asegura Alfonso Ribeiro, actor que interpretó a Carlton Banks en la serie original:

“Es algo completamente diferente. Es drama, no es comedia. No tengo nada que ver con eso, así que realmente no sé nada más. De hecho, me interesa incluso más que un reinicio. Tomemos un concepto y convirtamoslo en una serie diferente. Es como tirar los dados. Adelante, prueba y mira a ver qué pasa”.

El reboot de El Príncipe del Rap llegará a Peacock el próximo 13 de febrero.

Nota del editor: Todavía no me convence al cien por ciento este reboot. Evidentemente voy a verlo una vez que se estrene, pero no creo que tenga el mismo impacto que tuvo la serie original en su época. Al menos Will Smith está detrás del proyecto, pero ya veremos si al final termina por cumplir o no.

Via: Peacock