Después de Spider-Man: No Way Home, la comunidad arrancó con una campaña que buscaba traer de vuelta a Andrew Garfield para una tercera película de The Amazing Spider-Man. No sabemos si dicha campaña tuvo éxito, pero ahora el propio Garfield se ha pronunciado respecto a todos los rumores que lo rodean.

Como parte de una nueva entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Garfield fue cuestionado sobre la posibilidad de que regresara para otra película como el héroe arácnido. Tristemente, el actor británico simplemente respondió que “todavía no había recibido la llamada” por parte de Sony para The Amazing Spider-Man 3.

¿Esto significa que Garfield ya le dijo adiós al papel para siempre? No necesariamente, puesto que el actor también negó incontables veces su participación en No Way Home, y al final resultó ser verdadero. Digo, es probable que Sony todavía ni siquiera tenga bien definido los planes para esta hipotética secuela, aunque Garfield tal vez sí sepa más al respecto. Tendremos que esperar para ver qué resulta de todo esto.

Nota del editor:

Via: ComicBook Movie