Peacemaker ya tiene calificación de la crítica

Todavía falta poco más de una semana para el estreno de Peacemaker en HBO Max, pero como sucede habitualmente, la crítica especializada ya tuvo oportunidad de disfrutarla días antes de su llegada. Interesantemente, la serie demostró ser una de las mejores del DCEU, o por lo menos eso dicen quienes ya pudieron verla.

Y es que en el portal de Rotten Tomatoes, Peacemaker cuenta con una calificación de 92%, con un total de 11 reseñas; 10 de ellas positivas y solamente una negativa.

Aparentemente, la serie logra mantener el mismo humor del personaje que vimos en The Suicide Squad, pero también tiene unos cuantos momentos de seriedad y drama, los cuales John Cena logra ejecutar a la perfección.

Peacemaker está ambientada después de los acontecimientos de The Suicide Squad, así que te sugerimos que primero veas la película para que puedes entender un poquito más el contexto de la historia. Acá puedes ver su más reciente tráiler en caso de que te lo hayas perdido.

Peacemaker llega a HBO Max el 13 de enero de 2022.

Nota del editor: Francamente, no esperaba que la serie fuera a tener un recibimiento tan bueno por parte de la crítica. Aunque me gustó la forma en que The Suicide Squad manejó al personaje, nunca sentí que realmente necesitara una historia adicional, pero sin duda es una gran noticia para los fans de DC Comics.

