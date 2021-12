Peacemaker tiene un nuevo y bizarro tráiler

Como seguramente ya lo sabes, Peacemaker tendrá su propia serie en HBO Max a principios del siguiente año. Esta nueva producción seguirá las aventuras del personaje interpretado por John Cena, y nos contará un poco más sobre su historia y motivaciones. Si todavía no estabas convencido por ella, entonces te sugerimos echarle un vistazo a su más reciente tráiler.

Como ya pudiste ver, Peacemaker seguirá con el mismo tono que vimos en The Suicide Squad, es decir, con un personaje (o ahora personajes) dispuestos a hacer lo que sea con tal de cumplir con sus objetivos. En esta ocasión, el antihéroe estará acompañado por otros compañeros que seguramente compartirán un destino similar a los de la película.

Peacemaker debutará en HBO Max el 13 de enero de 2022 con un nuevo episodio semanal hasta el 17 de febrero.

Nota del editor: Honestamente, yo no estaba demasiado emocionado por este proyecto. Creo que su nuevo tráiler hace un buen trabajo resumiéndonos la premisa de la serie, y mi nivel de emoción por ella definitivamente subió. Después de lo que fue The Suicide Squad, esperemos que Peacemaker no decepcione.

