El final del año significa que es momento de recapitular lo mejor de los últimos 12 meses. En particular, 2021 fue un gran periodo para los RPG de todo tipo. Desde la escena independiente, pasando por producciones medianas, hasta los grandes lanzamientos de las franquicias más populares de este medio. Es así que una simple visita a Metacritic revela cuáles fueron las mejores entregas que este género nos ofreció en el 2021.

En la lista de los mejores RPG de 2021 encontramos títulos como Tales of Arise y Shin Megami Tensei V, entregas que han evolucionado sustancialmente a sus respectivas series. También vemos una saludable representación por parte de la escena independiente.

–Ender Lilies: Quietus of the Knights – 84%

–Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 84%

–Final Fantasy IV Pixel Remaster – 85%

–Shin Megami Tensei V – 85%

–Tales of Arise – 87%

–Wildermyth – 87%

–Monster Hunter Rise – 88%

–Final Fantasy VII Remake Intergrade – 89%

–Mass Effect: Legendary Edition – 90%

–Disco Elysium: The Final Cut – 92%

Si bien algunas de estas entregas fueron versiones mejoradas o remasterizaciones de títulos de previos años, esto no demerita el gran trabajo que se llevó a cabo. Incluso algunas de estas, como Final Fantasy VII Remake Intergrade, cuentan con contenido completamente original.

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Shin Megami Tensei V, y aquí la de Tales of Arise.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, este fue un gran año para los RPG. Junto a los títulos mencionados, también vimos NEO: The World Ends With You y Voice of Cards, juegos que también valen mucho la pena para los amantes de este género. Esperemos que 2022 sea tan bueno o mejor.

Vía: GameSpot