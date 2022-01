Desde el año pasado se viene rumoreando sobre la existencia de un del primer The Last of Us. Aparentemente, Naughty Dog y Sony quieren que este juego coincida con el lanzamiento de la serie para HBO, pero casi no hemos tenido información al respecto. Bueno, eso cambio el día de hoy con su supuesta ventana de lanzamiento.

Según Tom Henderson, confiable insider de Call of Duty y Battlefield, este supuesto remake podría debutar durante la segunda mitad de este año. O al menos eso ha escuchado de diferentes personas.

“He escuchado de múltiples personas que ahora el remake de TLOU está casi terminado y podría lanzarse durante la segunda mitad de 2022.”

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Desafortunadamente, Henderson no ofreció más detalles al respecto pero su información difícilmente es errónea, al menos cuando se trata de las dos franquicias previamente mencionadas. Tampoco sabemos cuándo vaya a estrenarse la serie de TLOU, pero no suena como algo tan descabellado que pueda ser este año. Solo el tiempo dirá si Henderson tuvo razón o no.

Nota del editor: La idea de que The Last of Us vaya a tener un remake todavía no me termina de convencer. El juego ni siquiera es tan viejo, además de que tuvimos un remaster hace poco para el PS4. Digo, tendría sentido por el tema de la serie, pero de todos modos siento que Naughty Dog no tendría ni por qué hacerlo.

Via: ComicBook