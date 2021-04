Reporte: Naughty Dog ya está trabajando en un remake del primer The Last of Us

The Last of Us es uno de los juegos más amados por los fans de PlayStation, al grado que una secuela llegó al mercado el año pasado. Ahora, un nuevo reporte señala que un remake del título de 2013 ya está en producción para el PS5. Sin embargo, este desarrollo parece estar rodeado de decisiones controversiales.

De acuerdo con un nuevo reporte de Bloomberg, Visual Arts Service Group, un estudio creado por Michael Mumbauer en 2007, y el cual ha ayudado en la creación de juegos de la serie de Uncharted y Marvel’s Spider-Man, comenzó el desarrollo de un remake de The Last of Us, con el nombre código de T1X. El informe menciona que la idea original era hacer una reimaginación del primer Uncharted, pero esta idea fue descartada.

Sin embargo, el reporte señala que el equipo tuvo problemas después de que Sony mantuvo la existencia del proyecto en secreto y se negó a ofrecer un presupuesto adicional para el equipo de 30 personas. El CEO de SIE, Herman Hulst, aparentemente consideró que el proyecto era demasiado caro, y el equipo de Mumbauer se trasladó a apoyar el desarrollo de The Last of Us Part II.

Después de que el desarrollo de The Last of Us Part II llegó a su fin, Mumbauer y su equipo no regresaron a trabajar en el remake. En su lugar, Sony trasladó este proyecto a Naughty Dog. Esto, de acuerdo con el informe, provocó que Mumbauer y otros miembros del equipo original de esta reimaginación abandonaran Visual Arts Service Group.

Se menciona que el enfoque de Sony actualmente es llevar todos los proyectos posibles a sus grandes equipos de desarrollo, como Naughty Dog o Sony Santa Monica, para así crear las grandes experiencias AAA a las que nos ha acostumbrado la compañía. En su camino, parece que pequeños estudios, como Visual Arts Service Group o Japan Studios, sufren las consecuencias de esta visión.

Esperemos tener más información sobre este proyecto en un futuro, quizás en el siguiente evento digital de PlayStation. En temas relacionados, el PS5 ya superó las ventas del PS Vita, Wii U y Dreamcast en Reino Unido. De igual forma, parece que el demo de Resident Evil Village ya se ha filtrado en la PS Store.

Vía: Bloomberg