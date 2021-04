El PS5 ya superó las ventas totales del PS Vita, Wii U y Dreamcast en Reino Unido

¿Qué tan bien se está vendiendo el PlayStation 5 en Reino Unido? Bueno, por ahora es difícil decirlo ya que sigue existiendo un fuerte desabasto en esa región, pero una publicación en Twitter de Christopher Dring, jefe de GamesIndustry.biz, nos da una buena idea de lo bien que le está yendo a la nueva consola de Sony.

De acuerdo con Dring, el PS5 ya superó las ventas totales del PS Vita, el Nintendo Wii U, y el SEGA Dreamcast en Reino Unido.

Fun fact. PlayStation 5 in the UK has already sold more than Wii U, PlayStation Vita and Sega Dreamcast

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 8, 2021