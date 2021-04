Bend Studios podría estar trabajando en un nuevo Uncharted y no en Days Gone 2

Pese a que Days Gone llegó al mercado rodeado de glitches y errores que entorpecieron la experiencia de muchos, el juego logró ser un éxito. Así que una secuela era el siguiente paso para SIE Bend Studio. Sin embargo, un nuevo reporte señala que este no será el caso, y este equipo creativo está trabajando en un nuevo proyecto, el cual bien podría ser el siguiente Uncharted.

De acuerdo con un reporte por parte de Bloomberg, en 2019, año en que llegó Days Gone a PS4, Bend Studio propuso una secuela para este título, la cual no fue aprobada. En su lugar, el estudio fue dividido en dos equipos. El primero de estos ayudaría a Naughty Dog en el desarrollo de un título multiplayer, presumiblemente uno relacionado con The Last of Us. Mientras que el segundo grupo estaría a cargo de un nuevo Uncharted, con supervisión de Naughty Dog.

Sin embargo, esto provocó que varios desarrolladores abandonaran Bend Studios como resultado de que se les haya quitado su autonomía, así como miedo a ser absorbidos por Naughty Dog. De esta forma, el siguiente capítulo en la serie de Uncharted ya no estaría en las manos de los creadores de Days Gone, aunque el equipo sí se encuentra trabajando en un nuevo proyecto.

Por el momento se desconoce en qué está trabajando Bend Studios. Aunque muchos desean ver una secuela de Days Gone, parece que esto no será una realidad, al menos por el momento. De igual forma, no hay información oficial sobre el siguiente Uncharted. Aunque un reporte de Eurogamer menciona que esta entrega sería una precuela, no hay detalles adicionales.

En temas relacionados, se menciona que un remake del primer The Last of Us ya está en desarrollo en Naughty Dog.

Vía: Bloomberg