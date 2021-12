Tras la esperada aparición de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, los fans han comenzado una campaña en redes sociales para que Sony le dé una oportunidad más a este actor. En concreto, los usuarios están pidiendo que The Amazing Spider-Man 3, cinta que fue cancelada para darle un espacio a Tom Holland en el MCU, por fin se haga realidad.

Como recordarán, tras cancelar Spider-Man 4 de Sam Raimi, Sony realizó un reboot de este personaje con Andrew Garfield como Peter Parker. Si bien la primera cinta fue bien recibida, la segunda película fue un fracaso crítico, y no tuvo el mismo éxito en taquilla. De esta forma, Sony y Marvel se unieron para ofrecerle a Tom Holland una oportunidad única.

#MakeTASM3 queremos ver feliz al spiderman de Andrew garfield con su Mary Jane, merece una buena trama y una tercera película para cerrar su trilogía merece otra oportunidad Andrew garfield.

Ahora, tras el estreno de No Way Home, los fans ha comenzado una campaña en Twitter con el hashtag de #MakeTASM3. Si bien Sony y Marvel actualmente están trabajando para ver hacia dónde se dirigirá Spider-Man en un futuro, es más que seguro que los productores y guionistas estén pensando en Tom Holland, y no en otra versión de este personaje. Sin embargo, nada ha sido negado o confirmado por completo. Solo nos queda esperar.

En temas relacionados, estos son los diseños oficiales de Tobey Maguire y Andrew Garfield para el MCU. De igual forma, esto fue lo que mencionó Sony sobre el futuro del personaje.

No Way Home le dio un buen peso al Spider-Man de Andrew Garfield, y el momento en donde salvó a MJ al final es un gran momento para este personaje. Sin embargo, continuar con esta serie de películas no es una garantía de éxito, especialmente uno crítico.

