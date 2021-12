Pese a que uno podría llegar a pensar que Spider-Man seguirá siendo parte del MCU, especialmente después del éxito que ha tenido No Way Home, los últimos días han sido de incertidumbre. El mes pasado, Amy Pascal, productora de estas películas en Sony, señaló que una nueva trilogía a cargo de Tom Holland ya estaba en desarrollo. Sin embargo, un reporte negaba estas declaraciones. Ahora, una nueva entrevista con la productora ha revelado que sí veremos más de esta versión de Spider-Man, pero aún faltan aclarar detalles.

En una reciente entrevista con The New York Time entre Amy Pascal y Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, los dos directivos señalaron que sí veremos más del Spider-Man de Tom Holland en un futuro, pero por el momento no están listos para hablar sobre más detalles. Esto fue lo que comentó Pascal:

“Somos productores, así que siempre creemos que todo saldrá bien. Me encanta trabajar con Kevin. Tenemos una gran asociación, junto con Tom Rothman, quien dirige Sony y ha sido fundamental, un gran líder con grandes ideas. Espero que dure para siempre. Al final de la película que acabamos de hacer [No Way Home], ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes lo has visto tomar. Es un sacrificio. Y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película”.

De igual forma, esto fue lo que comentó Feige al respecto:

“[Spider-Man] va a aparecer en algún momento. El cuándo y el dónde, por supuesto, es la parte divertida, y la parte de la que no hablamos”.

Este es un punto medio. Tom Holland sí regresará como Spider-Man en el MCU, pero por el momento no sabemos cuándo o cómo. Quizás una cuarta película del arácnido ya está en desarrollo, o alguno de los proyectos que actualmente están en desarrollo en Marvel tendrán la respuesta que buscamos.

Nota del Editor:

Es bueno escuchar que una vez más veremos al Spider-Man de Tom Holland. Sin embargo, es muy pronto para que esto suceda. Quizás en tres o cuatro años sea el momento de que este personaje vuelva a unirse a los Avengers.

Vía: The New York Times