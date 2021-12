No Way Home ya es la película más taquillera de este año

Tras mucho tiempo de espera, el día finalmente ha llegado y Spider-Man: No Way Home ya se encuentra disponible a nivel mundial. Todo parece indicar que la película terminó por dejar sumamente satisfechos a los fans y a la crítica, puesto que debutó con calificación perfecta en Rotten Tomatoes y evidentemente, también tuvo increíbles resultados en taquilla.

De acuerdo con Fandango, No Way Home ha roto récords en la taquilla de Estados Unidos, superando por mucho a otros estrenos de Marvel como Shang-Chi y Eternals, además de haber recabado más dinero que todos los demás estrenos de este año junto. De hecho, se dice que también superó a Star Wars: The Rise of Skywalker, la cual tuvo uno de los mejores estrenos en territorio norteamericano cuando se estrenó años atrás.

🎟️As #SpiderManNoWayHome hits theaters today, Fandango has already sold more tickets for the film than it has sold for the entire theatrical run of any 2021 release.

🎟️#NoWayHome has been the top-selling title every day since tickets went on sale 3 weeks ago. pic.twitter.com/VXfaOooEaq

— Fandango (@Fandango) December 16, 2021