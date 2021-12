Spider-Man: No Way Home ha llegado a los cines. Actualmente, cientos de personas en varias partes del mundo están viendo la nueva aventura del arácnido. Al tratarse de una película del MCU, pueden esperar un par de escenas post-créditos que emocionarán a los fans de este universo cinematográfico. De esta forma, aquí te explicamos qué sucede en estas escenas adicionales.

¡CUIDADO! SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME A CONTINUACIÓN:

En total, Spider-Man: No Way Home cuenta con dos escenas post-créditos. En la primera de estas vemos a Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, en un bar en México. Recordemos que al final de Venom: Let There Be Carnage, este personaje fue transportado al MCU. Aquí, un mesero le explica a este personaje la situación de los Avengers y Thanos.

Sin embargo, Venom regresa a su universo original de manera abrupta, no sin antes dejar un pequeño rastro del simbionte en el MCU. Si bien el futuro de Spider-Man aún no está definido, esto parece indicar que el traje negro y una nueva versión de Venom estarían en los planes para el Spider-Man de Tom Holland.

Después, la segunda escena post-créditos no es como tal una escena post-créditos, sino un tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, el cual probablemente será liberado para el público en general en los próximos días. Aquí podemos ver a Stranger interactuar con Wanda, quien ayudará al hechicero supremo en un viaje multidimensional.

Junto a esto, también tenemos el primer vistazo a personajes como Shuma-Gorath y a América Chávez. Sin embargo, la revelación más grande fue que el Doctor Strange Supreme de What If…? hará un acto de presencia como el posible villano de esta cinta.

Entonces ya lo saben. Si quieren ver este asombroso adelanto, no salgan de la sala de cine hasta el último momento. Spider-Man: No Way Home ya está disponible en los cines de México y gran parte del mundo. En temas relacionados, estas son las primeras calificaciones de esta película. De igual forma, aquí te decimos cómo bloquear spoilers en redes sociales.

Nota del Editor:

Spider-Man: No Way Home fue una gran película. No daré más spoilers, pero los fans estarán contentos con lo que verán. De igual forma, el tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness fue algo que no esperaba, pero fue una grata sorpresa.

Vía: Mr. Sunday Movie