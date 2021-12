A casi una semana de su estreno en los cines, Marvel por fin ha decidido hablar sobre el gran secreto de Spider-Man: No Way Home, nos referimos a la aparición de un par de personajes que ya se habían rumoreado. De esta forma, se han compartido los diseños oficiales de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield para el MCU.

El secreto peor guardado de este año se hizo oficial cuando Maguire y Garfield por fin retomarán el papel de Spider-Man en No Way Home. Es así que el sitio oficial de Marvel ha compartido los diseños oficiales de Peter 2 y Peter 3, mejor conocidos como “El amigable vecino araña” y “El increíble Hombre Araña” respectivamente.

Si bien el regreso de estos dos actores ha emocionado a millones de personas en todo el mundo, esto no significa que Spider-Man 4 o The Amazing Spider-Man 3 se vuelvan una realidad, al menos no por el momento. Será interesante ver cómo estos actores retoman el papel de Spider-Man una vez más, pero en Spider-Verse.

En temas relacionados, se ha confirmado que Marvel y Sony sí están trabajando en más película de Spider-Man. De igual forma, estas son las escenas post-créditos de la película.

Nota del Editor:

Después de cientos de rumores y filtraciones, los cuales resultaron ser ciertos, fue agradable ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield una vez más como los Spider-Man que muchos recordamos con cariño. Lo mejor de todo es que No Way Home los trato con el respeto que se merecen.

Vía: Marvel