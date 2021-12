A lo largo de este año hemos escuchado varias declaraciones por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en donde señala que los videojuegos fomentan la violencia. Ahora, el día de hoy sucedió algo similar, pero en esta ocasión fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, quien mencionó que los fabricantes de armas están financiando el desarrollo de videojuegos.

Durante una conferencia de prensa del día de hoy, 21 de diciembre de 2021, Ebrard fue cuestionado sobre una demanda que emitió el gobierno de México en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos el pasado mes de agosto. Aquí se acusa a Beretta USA Corp., Colt’s Manufacturing Co., Glock Inc., Smith & Weston Brands, Sturm Ruger & Co. y Witmer Public Safety Group de favorecer el tráfico y uso de armas en México vinculado a la violencia. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Es una demanda presentada por México contra 11 compañías de armas en la corta de Massachusetts. Fue presentada el día 4 de agosto de 2021. ¿Qué es lo que México reclama en esa demanda? Que las prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta de estas empresas favorecen el tráfico y uso de armas en México vinculado a la violencia. El argumento de las compañías es: ‘bueno, yo vendo un arma y no es mi responsabilidad qué haces con el arma’. Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México. También están financiando videojuegos, ¿eh? Para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes. Para quitarle la dimensión humana a lo que significa agredir a otra persona con un arma y convertirlo en una especie de competencia con armas especialmente diseñadas para ello”.

Este último punto fue el que más llamó la atención, ya que el político no proporcionó alguna prueba o un ejemplo que soporte esta declaración. Hasta el momento no han existido casos en donde alguna compañía de armas ofrezca un financiamiento a alguna compañía con el objetivo de promover un arma en específico.

En temas relacionados, el presidente de México volvió a atacar a los juegos.

Nota del Editor:

Por si fuera poco, muchas compañías han optado por alejarse del realismo que las armas ofrecen. Juegos como Fortnite o Free Fire, los cuales han sido señalados por el gobierno en anterioridad, no cuentan con diseños de armas que se asemejen a lo que vemos en la realidad. Claro, hay ejemplos en donde este es el caso, pero siempre están dirigidos a un público mayor, y no a los menores de edad.

Vía: Marcelo Ebrad