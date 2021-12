Hace un par de semanas se reveló que parte del equipo de quality assurance de Activision fue despedido. Esto dio como resultado una huelga por parte de los trabajadores de esta división, la cual sigue en marcha. Ahora, esta decisión por fin ha demostrado tener repercusiones graves, ya que los jugadores de múltiples títulos de Call of Duty reportan serios problemas.

Desde la semana pasada, las redes sociales y sitio como Reddit, se han llenado de comentarios en donde se señala que Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard y Warzone, están experimentando serios problemas de todo tipo. Desde los bugs y glitches que impiden el funcionamiento correcto de los juegos, pasando por errores para jugar en línea, hasta inconvenientes que vuelven injugables estas experiencias.

What the actual fuck did they do to #ModernWarfare? lol What kind of incompetent dev team does this? This is what happens when I search for a multiplayer match… pic.twitter.com/hedc36Hdqb

— 🇨🇺GG RELOADED🇨🇺 (@GOHGAMER) December 17, 2021