Hace un par de semanas surgió un rumor que apuntaba a una colaboración entre Call of Duty: Vanguard y Attack on Titan. Aunque por el momento no hay información oficial sobre esta inesperada unión, una nueva filtración ha revelado varios detalles, y parece que los fans no están tan contentos.

De acuerdo con información revelada antes de tiempo, esta colaboración agregará seis ítems de Attack on Titan al mundo de Call of Duty Vanguard y Warzone. Aquí encontramos una skin de Levi Ackerman, la cual será usada por Daniel, uno de los operadores de estos juegos. Sin embargo, los fans no están contentos con el diseño presente, ya que la complexión no está a la par con el diseño original de Hajime Isayama.

Estos son los ítems de esta colaboración:

-Skin de operador de Levi para Daniel.

-Movimiento final.

-Resaltar introducción.

-Resaltado de MVP.

-Emblema.

-Sticker.

cara essa literalmente vai ser a skin do levi no cod, activision tá de sacanagem pic.twitter.com/RrrJBkJt4V — mel's bf (@LucasXnoki) December 16, 2021

Por el momento no hay información oficial por parte de Activision relacionada con esta colaboración, pero considerando que las filtraciones son bastante específicas, parece que el comunicado está a la vuelta de la esquina. Lo interesante será ver si los fans reacción de forma positiva o continuarán con sus opiniones actuales.

