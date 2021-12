2021 fue un gran año para los eSports. No solo los eventos presenciales regresaron para algunos torneos, sino que los ingresos por equipos fueron extraordinarios. Esto es algo que quedó claro con Na’Vi, la formación de Counter Strike: Global Offensive, quienes se convirtieron en el grupo que más dinero han ganado en un año tras su victoria en BLAST Premier: World Final.

Con un total de $4,275,500 Na’Vi se convirtió en el equipo de eSports de CS: GO que más dinero ha conseguido en un año, superando así el previo récord de $3.6 millones que consiguió Astralis en 2018. Por si fuera poco, Valeryi “b1t” Vakhovskyi, se ha establecido como un novato que ha ganado más dinero que otros jugadores profesionales de este título.

