A principios de años se reveló que Final Fantasy VII Remake tendría una versión de nueva generación, la cual no solo mejoró el apartado visual del juego, sino que también agregó un nuevo capítulo protagonizado por Yuffie. Sin embargo, no todos los jugadores tuvieron acceso a este contenido, ya que la versión Intergrade no estuvo disponible para aquellos que obtuvieron este remake por medio de PS Plus. Afortunadamente, esto cambiará esta misma semana.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Square Enix reveló que los usuarios que obtuvieron Final Fantasy VII Remake por medio de PlayStation Plus, podrán actualizar el juego a la versión de PS5 de forma gratuita a partir del próximo 22 de diciembre. Esto no es todo, ya que el DLC de Intermission se podrá conseguir con un descuento del 25% en la PS Store.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021