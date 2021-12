CEO de Ubisoft deja en claro el uso de los NFT

Está claro que los NFT son un concepto que no es del agrado del público en general. Pese a que la opinión de los consumidores es clara, esto no ha detenido a diversas compañías a adentrarse en este mercado. Hace un par de días vimos el programa de Ubisoft Quartz, con el cual se ofrecerán tokens no fungibles en sus juegos. Ante la respuesta negativa, Yves Guillemot, gerente ejecutivo de la compañía francesa, señaló que los NFT eventualmente serán aceptados como los DLC o microtransacciones.

Al darse a conocer Ubisoft Quartz, no solo el público estuvo en contra de esta decisión, sino que varios empleados también demostraron inconformidad. De esta forma, Guillemot llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas para aclarar algunas dudas, y asegurar que los NFT llegaron para quedarse. De acuerdo con Kotaku, en esta junta, el CEO de Ubisoft mencionó que este concepto eventualmente será aceptado por los jugadores, y serán tan comunes como los DLC, microtransacciones y loot boxes.

Es así que Guillemot ha dejado en claro que no tiene la intención de abandonar el barco de los NFT, y este es solo el principio. Algunos de los trabajadores también mencionaron que conceptos como “metaverso” y “web 3.0” fueron mencionados en la junta. Sin embargo, esto no significa que todos estén a favor de esta dirección. Un empleado mencionó:

“Estoy aquí para crear juegos y promover la diversión y el entretenimiento. Y no veo cómo va esto en esa dirección, es solo otra forma de ordeñar el dinero”.

Por el momento, está claro que Ubisoft Quartz se convertirá en algo importante para la compañía, aunque la recepción ya está marcada. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre esta propuesta. De igual forma, los trabajadores están confundidos con esta dirección.

Nota del Editor:

Los NFT no tienen mucho sentido, y simplemente son solo una forma más complicada de ofrecer algo que ya es común hoy en día. Ofrecer este tipo de conceptos en la industria de los videojuegos es innecesario, y solo llevará a una nueva ola de opiniones negativas.

Vía: Kotaku