Hades ganó el primer Hugo Award para un videojuego

A lo largo de 2020, Hades, el trabajo más reciente de Supergiant Games, ganó diversos premios por parte de varios medios. Ahora, un trofeo más se suma a esta lista. Durante el fin de semana se dio a conocer que el roguelike que cautivó miles de jugadores, ha sido reconocido como el primer videojuego en ganar una estatuilla en los Hugo Awards.

The Hugo Awards es una ceremonia que se ha celebrado desde 1953, y está enfocada en reconocer a los mejores trabajos de ciencia ficción y sci-fi. Después de años de espera, la edición de 2021 por fin tuvo una categoría enfocada en los videojuegos. Aquí, Animal Crossing: New Horizons, Spiritfarer, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us: Part II, Blaseball y Hades compitieron por la preciada estatuilla, pero solo el indie inspirado en la mitología griega logró ganar. Esto fue lo que comentó Greg Kasavin, escritor y director creativo de Supergiant Games, al respecto:

Wish I could have attended the #HugoAwards in person. I wasn't able to make an acceptance speech there on behalf of the team though did have a few words here. I'm grateful that the awards are recognizing work in this category, much less the work we did! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H

— Greg Kasavin (@kasavin) December 19, 2021