Anteriormente, hemos visto a compañías como Take-Two y Electronic Arts afirmando que “los NFTs jugarían un importante papel en el futuro del gaming”. Curiosamente, ninguna de estas dos compañías decidió entrarle de lleno a este mercado, y en su lugar, Ubisoft se animó a hacerlo con un sistema que prometen que será “eficiente energéticamente” y que veremos por primera vez en Ghost Recon Breakpoint.

Dicho sistema será conocido como Ubisoft Quartz y utilizará NFTs llamados Digits. Cada uno de ellos tendrá un número serial específico que, incluso si su dueño original decide venderlo en el mercado, será capaz de recordar a su primer comprador.

Como te comentaba al inicio de la nota, Ubisoft describe a Quartz como un sistema “eficiente energéticamente”. Según Nicolas Puard, VP de Ubisoft Strategic Innovation Lab, utilizarán un sistema de blockchain conocido como Tezos, el cual produce emisiones de dióxido de carbono mucho menos intensas a comparación del que utiliza Bitcoin, aunque seguirán evaluando qué tan sostenible será su funcionamiento.

Con Quartz, los usuarios podrán comprar NFTs dentro de Ghost Recon Breakpoint, los cuales se verán reflejados como accesorios cosméticos para el personaje del jugador y que también se podrán coleccionar o vender a otros usuarios. Actualmente, todo esto sigue estando en fase beta y solamente estará disponible en el juego previamente mencionado. A ver si los usuarios no se alocan y gastan sumas exorbitantes de dinero tal y como ocurrió en este otro juego.

Nota del editor: Insisto en que todo esto de los NFTs no es mas que una moda pasajera, y por una parte, me sorprende que haya tantas marcas queriéndose subir a esta tendencia. Si no mal recuerdo, Ubisoft es una de las primeras en entrarle de lleno a este mercado, y será interesante conocer el tipo de resultados que arroja este experimento.

Via: Ubisoft