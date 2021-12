The Game Awards 2021 se llevará a cabo en cuestión de días. De esta forma, este evento tendrá una gran cantidad de anuncios que van de todo tipo. Es así que recientemente se confirmó que durante esta celebración por fin veremos el primer tráiler de la serie de Halo.

Hace un par de semanas se reveló un pequeño teaser en donde solo vimos la espalda de Master Chief. Afortunadamente, durante la presentación del 9 de noviembre tendremos un mejor vistazo a la producción que lleva años en desarrollo. Quizás hasta se confirme una fecha de estreno. Solo nos queda esperar.

Gear up, Spartans. We’ll see you at @thegameawards on Thursday. #HaloTheSeries pic.twitter.com/QzWcp971Em

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) December 7, 2021