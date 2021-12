El día de ayer salió la noticia de que no ibas a poder repetir misiones de la historia en Halo Infinite, algo que dejó bastante molesto y confuso a los usuarios. Después de todo, no debería haber ningún tipo de limitante en cuanto a esto, especialmente porque estamos hablando de contenido diseñado para un solo jugador. Bueno, las cosas cambiaron y ahora 343 Industries confirmó que sí podrás repetir las misiones de la campaña, pero no durante lanzamiento.

Paul Crocker, de 343 Industries, dijo que ya estaban trabajando en una función que permita a los usuarios repetir contenido de la historia, solo que todavía no tienen una fecha para su llegada:

“Todavía no tenemos fecha pero ya estamos trabajando en ello. Queremos que el sistema de repetición funcione bien, y cuando tienes un juego más abierto, esto se vuelve más complicado.”

Y es que si quieres repetir misiones de la campaña en Infinite, no tendrás de otra mas que crear una nueva partida. Es decir, como tal no existe un modo de New Game Plus ni nada por el estilo, pero por lo menos tenemos la confirmación de que sus autores ya lo están resolviendo.

Recuerda que Halo Infinite estará disponible este próximo 8 de diciembre para consolas Xbox y PC.

Nota del editor: Ya decía yo que era demasiado extraño que en pleno 2021 un juego AAA no nos dejará repetir contenido de la historia. Al menos sabemos que sí podremos hacerlo en un futuro, aunque sus desarrolladores no quisieron comprometerse con una fecha en específico todavía. Por mientras, seguro que el multiplayer nos mantendrá bien entretenidos.

Via: Kotaku