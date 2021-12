Nick Offerman será Bill en la serie de The Last of Us

Cada vez se han ido revelando nuevos detalles sobre la serie de The Last of Us que prepara HBO, y en esta ocasión no toca hablar sobre una filtración, sino sobre un dato oficial. Sucede que Bill Offerman, reconocido por su papel como Ron Swanson en la comedia Parks and Recreation, estará dando vida a Bill en esta futura adaptación del aclamado videojuego.

Anteriormente, Con O’Neill había sido seleccionado para este papel, pero fuentes cercanas a la producción afirman que el actor tuvo que alejarse del proyecto debido a problemas de agenda. Ahora será Offerman quien lo sustituirá como Bill y quien también aparecerá junto a Murray Bartlett como Frank, otro de los sobrevivientes.

En el juego, Bill ayuda a Joel y Ellie cuando son emboscados por un grupo de ladrones. Al principio, Bill no quería ofrecer su ayuda, pero Joel le recordó que le debía una así que no tuvo de otra mas que acceder. No sabemos si la situación de Bill en la serie será la misma que en la obra de Naughty Dog, pero casi todos los personajes confirmados para esta producción han salido del videojuego. Es decir, todavía no tenemos ninguno original.

Nota del editor: Pues parece que Bill tendrá un papel mucho más importante en la serie que el que tuvo en el videojuego. Después de todo, no contratas a alguien como Offerman solo para aparecer en el show unos cuantos minutos. Habrá que ver qué tan fiel será la serie respecto a la obra de Naughty Dog, pero hasta ahora los actores seleccionados han sido muy buenos.

Via: Variety