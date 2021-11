Se filtran nuevas imágenes y videos de la serie de TLOU

La producción de la serie de The Last of Us ya se encuentra en marcha, lo que significa que constantemente hemos tenido filtraciones y adelantos no oficiales del proyecto. Pues bueno, esta semana no solo tenemos nuevas imágenes, sino también videos que nos muestran cómo va avanzando su desarrollo.

Vía redes sociales, la comunidad compartió dos nuevos videos, los cuales nos muestran lo fiel que está siendo la serie al momento adaptar la obra original de Naughty Dog, y sin más preámbulos, por acá los puedes ver:

Pero es no es todo, ya que como te decía antes, también hay un par de imágenes más que puedes ver a continuación:

Como pudiste ver, el clásico logo de los Fireflies es prácticamente idéntico al del juego, cuando normalmente, este tipo de proyectos suele cambiar estos detalles para darle su propia identidad a la serie. Eso no será el caso con The Last of Us, pero no es como que sea algo necesariamente malo. Preferible eso a que quieran modificar elementos icónicos del material base.

Nota del editor: Todo parece indicar que efectivamente, la serie será sumamente fiel a la obra original de Naughty Dog. Y es que será una adaptación del primer juego, así que no debería sorprendernos que sus productores no quieran alejarse demasiado del material base.

Via: Twitter