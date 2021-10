Surgen nuevas fotos de la serie de TLOU

Los fans siguen esperando más actualizaciones oficiales sobre la serie de The Last of Us para HBO. Sin embargo, ya que esta producción sigue filmándose en Edmonton, Canadá, la única mirada que hemos tenido son un par de imágenes sobre los escenarios que se han creado para esta adaptación, los cuales se ven espectaculares.

Recientemente, la cuenta de The Last of Us Updates en Twitter compartió una serie de fotografías del set de grabación. Aquí podemos ver cómo se ha recreado una ciudad destruida, en donde los carros y edificios han sido consumidos por la naturaleza.

Aunque muchos aún siguen esperando a un tráiler que nos dé una mejor mirada al trabajo que se está llevando en esta ocasión, por el momento las imágenes filtradas son alentadoras, ya que aquí podemos ver que el mundo post-apocalíptico que caracteriza a la obra de Naughty Dog se ha respetado.

En temas relacionados, aquí puedes checar una nueva imagen de Pedro Pascal como Joel. De igual forma, Naughty Dog ha proporcionado una nueva actualización sobre el multiplayer de The Last of Us Part II.

Nota del Editor:

El trabajo que HBO está llevando a cabo para esta adaptación se ve increíble. Aunque las dudas sobre el guión y la adaptación aún no desaparecen, nadie puede negar que, visualmente, este es un trabajo que sí está llevando lo visto en los juegos a la pantalla chica.

Vía: The Last of Us Updates