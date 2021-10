Se filtra nueva imagen de la serie de TLOU para HBO

Después de un piloto bien recibido internamente, y una imagen compartida de manera oficial, todo parece indicar que la serie de The Last of Us para HBO va por buen camino. Ahora, el día de hoy se ha filtrado una nueva fotografía, la cual nos da un mejor vistazo a Pedro Pascal como Joel.

Actualmente, las grabaciones para esta serie se están llevando a cabo en Canadá, por lo que algunas fotos no oficiales ya están circulando por internet. Aunque la mayoría de estas están enfocadas en los escenarios construidos, recientemente surgió una imagen que nos da una nueva mirada a la interpretación de Joel Miller a cargo de Pedro Pascal.

Recordemos que el primer vistazo oficial a la serie nos mostró a Joel y a Ellie de espaldas, y la nueva foto nos muestra un poco de la vestimenta que usará Pedro Pascal, la cual luce muy similar a lo que nos presentó Naughty Dog. Varios reportes han señalado que esta serie será fiel al trabajo original en varios apartados, y eso incluye la vestimenta de los personajes.

Nota del Editor:

La serie de The Last of Us tiene el potencial de convertirse en la adaptación más exitosa del medio. Con el apoyo de HBO, el dinero no es un problema. Ahora solo queda ver si el trabajo de Naughty Dog puede adaptarse de una forma efectiva a este medio. Esperemos que esto sea una gran victoria para todos.

Vía: KristinRaworth