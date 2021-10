Call of Duty: Vanguard podría ser una trilogía

Call of Duty: Vanguard estará disponible el próximo mes de noviembre. Aunque está no será la primera vez que Activision nos ofrece un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, Sledgehammer Games, los desarrolladores de esta entrega, desean que este título sea el punto de partida para una trilogía.

Durante una presentación en la New York Comic-Con, Sam Maggs, escritora de esta entrega, mencionó que Sledgehammer ya tiene un par de ideas para una segunda y tercera entrega de Vanguard. Esto fue lo que comentó:

“Cuando piensas en un juego como Halo, piensas en el Jefe Maestro, pero en Call of Duty no hay ese tipo de personajes. Por eso queremos hacer Vanguard 2 y Vanguard 3, porque tenemos dos historias más que contar sobre estos protagonistas. Esperamos que la gente los admire tanto como nosotros para poder continuar contando sus andanzas y convertirlos en iconos de esta era de Call of Duty”.

Por el momento no hay algo oficial al respecto, y considerando el ciclo de desarrollo para la serie de Call of Duty, si un Vanguard 2 llegará a ser una realidad, tendríamos que esperar al menos dos años para tener algún tipo de información relacionada con una posible trilogía.

Call of Duty: Vanguard llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de noviembre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este juego. De igual forma, Sledgehammer podría hacer más que solo Call of Duty.

Nota del Editor:

Vanguard luce como el juego con el mayor enfoque en la historia de las últimas entregas. Considerando que Sledgehammer desea mostrar nuevos apartados de la Segunda Guerra Mundial, la idea de una trilogía suena bastante bien, ya que también le podría proporcionar a la serie un nuevo aire.

Vía: VGC