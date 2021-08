Sledgehammer podría hacer más que solo CoD

Actualmente, Sledgehammer, Infinity Ward y Treyarch son los tres estudios que se encargan de Call of Duty. Sin embargo, es posible que esto cambie en un futuro. En una reciente entrevista, los responsables de Vanguard, han señalado que el equipo bien podría comenzar a trabajar en juegos que no tengan que ver con este FPS.

En una plática con VentureBeat, Aaron Halon, director de Sledgehammer, y Andy Wilson, COO de la compañía, hablaron sobre los cambios que sufrió este equipo tras la salida de Glen Schofield y Michael Condrey, fundadores del estudio. Fue aquí en donde Halon mencionó que Sledgehammer Games está dispuesto a considerar otro tipo de juegos, alejados del nombre de Call of Duty. Esto fue lo que comentó:

“Si miras dónde estamos ahora, obviamente nos estamos preparando para lanzar Vanguard. Claramente, también estamos pensando en lo que vendrá después. Lo más importante para nuestro equipo es que queremos tener proyectos interesantes y emocionantes en los que trabajar constantemente. Obviamente, Call of Duty es un gran pilar en el estudio. Es nuestro enfoque principal, en lo que estamos completamente invertidos en este momento. Si hay otras cosas en el futuro que también veamos, nos tomaremos el tiempo para pensar en todas esas cosas. Culturalmente, también hacemos eso. Nos tomamos el tiempo para respirar de vez en cuando y pensar a dónde queremos ir”.

Si bien por el momento parece que no hay planes para hacer algo alejado de la serie de Call of Duty, es probable que en un futuro veamos a Sledgehammer Games trabajar en algo que no tenga que ver con esta serie. De igual forma, esto significaría que un nuevo estudio tendría que entrar al ciclo de tres años a los que están sujetos Infinity Ward y Treyarch.

Call of Duty: Vanguard llegará este 5 de noviembre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, este juego no pesará 270 GB.

Vía: GamesRadar+