Studio TRIGGER festeja su décimo aniversario

Dentro de la industria del anime, uno de los estudios más amados por el público es TRIGGER, el cual se ha encargado de obras como Kill la Kill, Little Witch Academia, Promare y mucho más. El día de ayer, 22 de agosto, se celebró el 10 aniversario de este equipo de animación, y para celebrar este momento, se ha compartido un video que nos muestra todo lo que Studio TRIGGER nos entregó en los últimos 10 años.

TRIGGER fue formado el 22 de agosto de 2011 por Hiroyuki Imaishi, ex animador de Gainax. Desde entonces, este estudio se ha posicionado como uno de los más talentosos al momento de crear animes completamente originales. Junto al video homenaje, el estudio compartió el siguiente mensaje:

“Studio TRIGGER cumplirá 10 años el 22 de agosto de 2021. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros fieles seguidores. Realmente no podemos agradecerles lo suficiente. El mundo atravesó una serie de eventos que eran inimaginables hace 10 años. Incluso ahora, el mundo todavía se encuentra en una situación muy difícil. Si bien no podemos mejorar la situación físicamente, esperamos que nuestra animación traiga disfrute y alegría a todos, aunque solo sea de una manera pequeña. Con su apoyo continuo, TRIGGER continuará disparando balas de animación en el futuro previsible”.