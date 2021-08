¡Aquí está el primer tráiler de Star Wars Visions!

A principios del mes pasado tuvimos un vistazo inicial a Star Wars Visions, una nueva serie de Disney+, la cual nos ofrece una mirada bastante única a este universo, pero de la mano de diferentes estudios de anime. Ahora, el día de hoy se ha compartido el primer tráiler de esta antología con mucho potencial.

El nuevo tráiler nos da una buena mirada a los nueve episodios que los siete estudios de animación japonesa han creado. Aquí encontramos trabajos por parte de los equipos de Studio Trigger, Kamikaze Douga y más.

De igual forma, se ha compartido un tráiler en japonés, el cual seguramente será el idioma preferido para varias personas al momento de ver esta producción.

Star Wars Visions se estrenará exclusivamente en Disney+ el próximo 22 de septiembre. Sin duda alguna, después de The Bad Batch, este parece ser el trabajo que mantendrá a los fans ocupados en lo que The Book of Boba Fett llega a esta plataforma de streaming en un futuro.

Puedes conocer más sobre los estudios involucrados en Star Wars Visions aquí.

Vía: Star Wars