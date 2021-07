Trigger y más estudios de anime confirman su participación en Star Wars: Visions

Aunque The Rise of Skywalker le dejó un mal sabor de boca a muchos fans de Star Wars, The Mandalorian ha demostrado que este universo puede sobrevivir fuera de la trama principal. De esta forma, Lucasfilm y Disney se encuentran trabajando en múltiples proyectos que expandirán esta galaxia muy, muy lejana. Uno de estos es Visions, una antología de historias creadas por diversos estudios de animación japonesa, y la cual ha estrenado su primer tráiler.

Visions estará conformada por diversos animes de la mano de algunos de los estudios más reconocidos de Japón. De esta forma, el primer adelanto de esta antología reafirma su compromiso por contar historias de todo tipo. Desde aquellos enfocados en los Jedi y los Siths, pasando por aventuras más cómicas, hasta episodios en donde se explorarán nuevos rincones de este universo.

Estos son los estudios de anime que participarán en Visions, y los nombres de sus episodios:

-Kamikaze Douga – The Duel

-Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Ochō

-Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

-Trigger – The Twins

-Trigger – The Elder

-Kinema Citrus – The Village Bride

-Science Saru – Akakiri

-Science Saru – T0-B1

-Production IG – The Ninth Jedi

De estos nombres, destaca el de Trigger, estudio de animación reconocido por Little Witch Academia, Kill la Kill, y quienes también están trabajando en el anime de Cyberpunk 2077 que se estrenará en 2022. Star Wars Visions se estrenará de forma semanal en Disney+ a partir del próximo 22 de septiembre.

