Estudio de Abandoned asegura no ser “estafadores”

Abandoned sigue dando mucho de qué hablar. Tras múltiples especulaciones y varias decepciones, los jugadores han comenzado a llamar a Blue Box Game Studios unos “estafadores”, y se les acusa de simplemente crear una campaña publicitaría para obtener dinero de la gente y los inversionistas. Ante estos comentarios, Hasan Kahraman, director del juego, ha mencionado que estas declaraciones son falsas.

Por medio de una nueva entrevista con el medio NME, Kahraman señala que él y su estudio no son “estafadores”, señalando que estos comentarios no hacen más que simplemente desalentar al equipo de desarrollo, y crear problemas para todos los involucrados en el proyecto. Esto fue lo que comentó:

“La gente dice cosas como ‘los de Blue Box son unos estafadores, utilizan sus juegos para sacar dinero o algo… para obtener fondos’. Con Rewind hicimos un Kickstarter, luego tuvo inversión privada, y el juego fue cancelado un año después porque necesitaba más fondos. La gente dice que hicimos eso para quedarnos con el dinero… pero eso no tiene sentido, porque los fondos se devuelven entonces al inversor, ¿no? Si no lo haces, se convierte en una deuda. Lo que intento averiguar es ¿de qué manera somos unos estafadores? La gente nos llama ahora estafadores porque dicen que ‘dejamos un juego sin terminar y hecho que la gente pague por él’. Eso es lo último que queremos hacer, eso no es en absoluto por lo que estamos en esta industria. Que te tilden de estafador… Esto es algo verdaderamente doloroso, y estoy muy deprimido. No duermo bien. Es algo que de verdad me molesta. La gente del equipo y los colaboradores no se sienten cómodos mostrándose en público ahora mismo. No es divertido que te traten de estafador. Así que esta es la razón por la que ahora mismo no muestra sus caras ni reconocen públicamente estar relacionados con Abandoned. Lo que más me molesta es que la gente nos trata de estafadores. Porque esa no es mi intención en absoluto, ¿sabes? Simplemente estamos aquí para hacer juegos que la gente disfrute”.

La posición del público en esta ocasión no solo sale a la luz debido a la falta de un vistazo sustancial a Abandoned, sino que el historial de Blue Box Game Studios cuenta con casos como el de Rewind y The Haunting, juegos que fueron cancelados después de campañas de Kickstarter o recibir dinero de inversionistas. Por el momento parece que el nuevo trabajo del estudio no sufrirá este mismo destino, pero el público sigue bastante escéptico.

Vía: NME