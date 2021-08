PlayStation habla sobre la naturaleza de Abandoned

Después de meses de espera, la semana pasada por fin estuvo disponible la aplicación de Abandoned en PS5, y no fue lo que la gente deseaba ver. Tras la decepción que fue esta revelación, el público decidió investigar un poco más sobre la verdadera naturaleza de este título, y cuestionar a Shuhei Yoshida, quien supervisa a los juegos independientes para PlayStation, sobre el trabajo de Blue Box Game Studios.

Por medio de Twitter, un fan cuestionó directamente a Yoshida sobre si Abandoned es más de lo que aparenta ser. Si bien el directivo no ofreció una respuesta clara, algunos han tomado estas declaraciones de diferentes formas. Esto fue lo que comentó:

No, I have no idea.

Algunos han tomado esto como una forma clara de que Abandoned es solo un juego independiente con una campaña publicitaria que se ha ido descontrolando en los últimos meses. Por otro lado, otras personas han señalado que esto es parte de los supuestos planes de Hideo Kojima, e incluso un fan ha mencionado que personas como Cory Barlog, director de God of War, y Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, están involucrados. Tras este comentario, el responsable de las nuevas aventuras de Kratos respondió de una forma algo divertida:

wait, I’m part of this now???

Ok, but I get to play Kojima then!

Kojima will play Druckmann.

Druckmann will play Sindri.

Alright then…what’s my first line?

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) August 15, 2021