Sabemos que Sony ya se encuentra trabajando en una serie de Twisted Metal y un nuevo rumor sugiere que, además de este proyecto, la compañía nipona está buscando revivir la franquicia con otro juego. Tom Henderson, confiable insider de juegos como Battlefield y Call of Duty, compartió una críptica imagen de Sweet Tooth acompañada por el texto “2023”.

Acompañando a este rumor, Nick Balar, anfitrión del podcast Xbox Era, asegura que la franquicia de WipEout también está por regresar con una nueva entrega para PlayStation 5:

You know what? Screw it. I’ll risk pissing someone off. Don’t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project.

— Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021