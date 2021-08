Después de tres días con “problemas técnicos“, el muy anticipado teaser tráiler de Abandoned finalmente está aquí. Blue Box Game Studios finalmente solucionó el error que tenía la aplicación de PlayStation 5, permitiendo a los fans ingresar a ella. Bueno, prepárate para ser decepcionado.

El teaser tráiler de Abandoned en realidad ya había sido mostrado anteriormente, justamente el día en que la aplicación debía ser lanzada.

Sí, ese breve clip de cinco segundos es el mismo que se mostró en la aplicación de PS5. Vía Twitter, el YouTuber Dreamcastguy filmó todo lo que está disponible en la app, incluyendo el primer teaser tráiler que como podrás ver, es exactamente el mismo que Blue Box compartió hace días.

The patch for ABANDONED came out just now and IT IS LITERALLY NOTHING!! https://t.co/Ph66eOtonJ pic.twitter.com/7Y35Q8W9DE

— DreamcastGuy (@DreamcastGuy) August 13, 2021