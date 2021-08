The Suicide Squad ha demostrado ser todo un éxito para Warner Bros. y James Gunn, pero al igual que prácticamente todas las grandes producciones allá fuera, lo nuevo de DC Comics atravesó una fase de planeación llena de cambios. Entre ellos, se tenía contemplado originalmente que Deathstroke fuera el líder de este escuadrón de villanos, incluso hay arte conceptual para probarlo.

Con motivo del lanzamiento de la película, HBO Max compartió un nuevo vistazo especial a su detrás de cámaras llamado The Suicide Squad: The Way of the Gunn, el cual nos muestra un poco más del proceso creativo del proyecto. Fue aquí donde los fans alcanzaron a ver una pieza de arte conceptual que muestra a Deathstroke liderando al grupo.

Ahora bien, no sabemos exactamente quién hubiera sido el actor responsable por interpretar a Deathstroke, sin embargo, recordemos que, al menos hasta la fecha, Joe Manganiello sigue siendo la opción número uno dentro del DCEU para dar vida al villano. Evidentemente, Deathstroke iba a reemplazar a Bloodsport, interpretado por Idris Elba, pero desafortunadamente nunca sabremos cómo hubiera sido esta versión del filme.

Via: ComicBook