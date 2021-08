La era del Nintendo Wii fue una de gran experimentación. La revolución que representaron los controles de movimiento en la industria al inicio del siglo en curso, dio como producto un montón de juegos bastante alocados que muy probablemente, no se pudieron haber dado en otro momento. Uno de ellos fue No More Heroes del siempre polémico Suda51. En nuestro nuevo video te contamos su historia.