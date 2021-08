Blissey llega a Pokémon Unite esta misma semana

Ya ha pasado un mes desde que Pokémon Unite llegó al Nintendo Switch, y no cabe duda alguna que este MOBA seguirá recibiendo nuevos jugadores constantemente. Ya hemos tenido un par de actualizaciones para eliminar bugs, pero en las próximas semanas también habrá parches que añaden nuevas criaturas y funciones.

Esta semana el juego añadirá otra opción para Soporte, con Blissey llegando este 18 de agosto. En el siguiente video la puedes ver en acción.

Blissey is an egg-cellent Supporter Pokémon with moves that heal or increase basic attack speed! Its Unite Move, Bliss Assistance, allows it to dash to an ally’s aid and protect that ally from attacks.

Bring your allies happiness with Blissey, coming 8/18 to #PokemonUNITE! pic.twitter.com/gI1moTmoUM

