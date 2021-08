La interfaz de Xbox Series X finalmente se mostrará en 4K

El día de hoy por la mañana, Xbox adelantó la llegada de una función “bastante genial” que los usuarios del programa Insiders iban a poder disfrutar dentro de poco. Bueno, ahora ya sabemos exactamente a qué se referían con esto y se trata de una mejora en resolución para la interfaz de usuario en Xbox Series X.

En la información oficial, Microsoft menciona que “las áreas de Home, Guide, entre otras de la interfaz de usuario ahora se mostrarán en una mayor resolución nativa para una mejor nitidez así como legibilidad del texto.” Aunque no se específica que sea 4K, The Verge reporta que así será.

the Xbox Series X is getting a 4K dashboard! 🥳 Microsoft is starting testing of this UI resolution bump today. Details here: https://t.co/z6TQ7p1AYQ pic.twitter.com/KFyUr5La7i

— Tom Warren (@tomwarren) August 16, 2021